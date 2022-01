L’Australia lo respinge, il no vax Djokovic torna a casa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Djokovic ha perso. Per una volta, ha vinto la politica. Novak Djokovic sta tornando a casa, il governo australiano non ha riconosciuto il suo visto. Djokovic è un convinto no vax e gli Australian Open si erano affrettati a concedergli un lasciapassare. Ma il governo australiano non ne ha riconosciuto la validità. Lode al governo australiano, ha ricordato che la politica conta più del business. Il primo ministro Scott Morrison è il nostro nuovo idolo. Ha detto che Djokovic deve dimostrare come ha ricevuto l’esenzione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha perso. Per una volta, ha vinto la politica. Novakstando a, il governo australiano non ha riconosciuto il suo visto.è un convinto no vax e gli Australian Open si erano affrettati a concedergli un lasciapassare. Ma il governo australiano non ne ha riconosciuto la validità. Lode al governo australiano, ha ricordato che la politica conta più del business. Il primo ministro Scott Morrison è il nostro nuovo idolo. Ha detto chedeve dimostrare come ha ricevuto l’esenzione. L'articolo ilNapolista.

