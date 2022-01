Jessica Morlacchi | chi è | età | carriera | figli | chi è il fidanzato | Instagram | vita privata

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,(Roma, 17 luglio 1987) è una cantante e bassista italiana. Si avvicina alla musica, grazie al padre e alla sorella, all’età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, a 17 anni inizia lo studio del canto. Nel 1998 forma il gruppo degli “Eta Beta” dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti, che poi si tramuteranno in “Zeta Beta” e nel 2000 diventeranno definitivamente i Gazosa. Nel 2003 lalascia il gruppo e intraprende la...

Advertising

MaxsoMagazine : Jessica Morlacchi si è piazzata nel programma della Bortone #blob - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #4Gennaio Affetti Stabili Emanuel Caserio, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Costantino Te… - Baccotvnews : Vogliamo Jessica Morlacchi una fiction #Rai, per esempio #CheDiociaiuti???? Troppo divertente???? #Oggieunaltrogiorno - franciscachicca : #OggiEUnAltroGiorno Ma che è successo a Jessica Morlacchi ? Ride a squarciagola e nn si può fermare. Beata lei ! - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #3Gennaio Affetti Stabili Carolina Rey, Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Samuel Peron, Costantin… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Morlacchi

CheDonna.it

Nel 2019 ha fatto uscire il singolo "L'amore è un'illusione", in collaborazione con(ex Gazosa). Nel 2020 ha pubblicato il romanzo "Qualcosa cambierà". Leggi qui il GdB in edicola ...Poi la Bortone chiede alla Laurito di insegnare a Carolina Rey e a, opinioniste fisse del programma, la sua 'mossa', ispirata da Ninì Tirabusciò - La Donna Che inventò la mossa (...Come ironizzare, in chiave rap, su situazioni che vengono vissute quotidianamente e che provocano stress in modo ordinario (al di là, cioè, dell’attuale contesto p andemico) come le spese da pagare, l ...Red Canzian è un cantante italiano famosissimo, soprattutto per aver fatto parte dei Pooh , i Baronetti della musica italiana, che hanno ...