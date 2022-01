Antonio Cassano novax finito in ospedale con il covid? Sua moglie smentisce e spiega tutto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha deciso di fare chiarezza la moglie di Antonio Cassano e di spiegare come stanno realmente le cose visto che a quanto pare, nelle ultime ore, erano circolate molte voci sulle condizioni di salute di Antonio Cassano. E’ vero il calciatore si trova in ospedale, dove è stato ricoverato a causa del covid 19. Ma sta bene e presto tornerà a casa. Non solo, la moglie di Cassano vuole mettere i puntini sulle i perchè pare che in molti abbiano puntato il dito contro il barese, parlandone di lui come di un novax, cosa che non è piaciuta alla famiglia. Cassano è ricoverato per covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L’ex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha deciso di fare chiarezza ladie dire come stanno realmente le cose visto che a quanto pare, nelle ultime ore, erano circolate molte voci sulle condizioni di salute di. E’ vero il calciatore si trova in, dove è stato ricoverato a causa del19. Ma sta bene e presto tornerà a casa. Non solo, ladivuole mettere i puntini sulle i perchè pare che in molti abbiano puntato il dito contro il barese, parlandone di lui come di un, cosa che non è piaciuta alla famiglia.è ricoverato pernel reparto di malattie infettive dell’San Martino di Genova. L’ex ...

ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - alex_antony17 : RT @lordfed3: Antonio Cassano è ricoverato al San Martino di Genova per complicazioni da coronavirus. L'ex calciatore è vaccinato con due d… - Domenico1oo777 : RT @ClaMarchisio8: Sperando che non sia nulla di grave, auguri di pronta guarigione Antonio #Cassano ?? -