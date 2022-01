Liliana Resinovich | il mistero della pensionata scomparsa nel nulla

(Di martedì 4 gennaio 2022) È un giallo ladi, la63enne svanita nelpochi giorni prima di Natale a Trieste. Di lei non si hanno più notizie dal 14 dicembre, quando è uscita dalla sua casa di via Verrocchio...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Spuntano le prime testimonianze sulla improvvisa scomparsa di Liliana Resinovich, la pensionata 63enne sparita improvvisamente… - fanpage : Spuntano le prime testimonianze sulla improvvisa scomparsa di Liliana Resinovich, la pensionata 63enne sparita impr… - Telefriuli1 : ???????????? ??????????????????, ???? ???????????? ?????????????? ???????? ???????????? ???? ?????????????????? ????????????????????????????` IL VIDEO - occhio_notizie : Il giallo della donna scomparsa a Trieste: si tratta di Liliana Resinovich - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Liliana Resinovich è sparita dalla sua casa nel quartiere di San Giovanni la mattina del 14 dicembre #storieitaliane @… -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Resinovich

Da quasi un mese però, Lilly per gli amici, 63 anni, ex dipendente regionale di Trieste, è scomparsa nel nulla . In teoria, quella mattina, aveva un appuntamento: doveva ...Sarebbe la seconda segnalazione giunta agli inquirenti. C'è un testimone oculare nel caso di, l'ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia scomparsa dalla sua casa di Trieste il 14 dicembre scorso. Stando alle ultime ipotesi, una persona avrebbe svelato agli ...