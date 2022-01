Green Pass falsi e dosi buttate, medico arrestato ad Ascoli Piceno (Di martedì 4 gennaio 2022) Green Pass falsi e dosi di vaccino non inoculate. I carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno hanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, per la custodia cautelare in carcere a carico di un medico di medicina generale, convenzionato Asur, di Ascoli Piceno. Come fa sapere in una nota il procuratore di Ascoli Piceno Umberto G. Monti, gli viene contestata “l’ipotesi di reato di peculato di 120 dosi vaccinali ritirate dal Centro vaccinale Asur di Ascoli Piceno” delle quali, secondo l’accusa, si sarebbe disfatto “non inoculandole”. Contestato inoltre il “falso indotto in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022)di vaccino non inoculate. I carabinieri del Comando provinciale dihanno dato esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, per la custodia cautelare in carcere a carico di undi medicina generale, convenzionato Asur, di. Come fa sapere in una nota il procuratore diUmberto G. Monti, gli viene contestata “l’ipotesi di reato di peculato di 120vaccinali ritirate dal Centro vaccinale Asur di” delle quali, secondo l’accusa, si sarebbe disfatto “non inoculandole”. Contestato inoltre il “falso indotto in ...

