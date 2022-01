“Chi”: lo showman Fiorello posa in esclusiva per il settimanale (Di martedì 4 gennaio 2022) La copertina del settimanale Chi è dedicata allo showman Fiorello insieme alla moglie in esclusiva hanno posato sulle nevi di Cortina Questa settimana la copertina del settimanale Chi (in edicola da mercoledì 5 gennaio) è dedicata a Fiorello: lo showman ha posato con la moglie Susanna Biondo in esclusiva per il settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre si trova in vacanza sulle nevi di Cortina. Fiorello si sta preparando per il suo nuovo tour teatrale “Fiorello presenta!”, che partirà il 20 gennaio da Fermo. Ma la domanda che tutti si pongono è se lo showman scioglierà la riserva e sarà anche quest’anno al Festival di Sanremo accanto all’amico ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) La copertina delChi è dedicata alloinsieme alla moglie inhannoto sulle nevi di Cortina Questa settimana la copertina delChi (in edicola da mercoledì 5 gennaio) è dedicata a: lohato con la moglie Susanna Biondo inper ildiretto da Alfonso Signorini mentre si trova in vacanza sulle nevi di Cortina.si sta preparando per il suo nuovo tour teatrale “presenta!”, che partirà il 20 gennaio da Fermo. Ma la domanda che tutti si pongono è se loscioglierà la riserva e sarà anche quest’anno al Festival di Sanremo accanto all’amico ...

Advertising

fresquedlvamour : giovedì su rai 2 fanno 'The Greatest Showman' chi sono io per non rivederlo - T0ML1NSUN : nom mi fido di chi non ha mai visto the greatest showman - mauroevangelis1 : @massimobordonar @Pezzadazienda La bassa contagiosità di un vaccinato chi te l'avrebbe spiegata il vile affarista,… - DiegoGrassi11 : @Stegosauro @AleksanderGerg1 @Corriere La comunità scientifica mondiale non è’ fatta da showman, infatti tu non hai… - h_aigarimasu : @Boboj29 PIF chi? Lo showman? Potrebbero fare una cordata con i vari Bonolis, Fiorello, Amadeus… -