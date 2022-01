Boom di casi in Francia. Il ministro Véran: "Quasi 300mila contagi in un solo giorno" (Di martedì 4 gennaio 2022) Boom di positivi da Covid in Francia. “Non siamo lontani dai 300.000contagi in un solo giorno”, ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute, Olivier Véran. Intanto all’Assemblea nazionale francese si è arenato il disegno di legge governativo per trasformare il pass sanitario in pass vaccinale, equivalente al super green pass italiano. La seduta è stata sospesa a mezzanotte dopo che l’opposizione è riuscita a imporre lo stop al dibattito battendo in un voto la maggioranza. La conferenza dei capigruppo deve decidere nel pomeriggio la ripresa dei lavori, che si prevede per la tarda serata, dopo un dibattito sulle violenze coniugali voluto dai deputati gollisti dei Republicains. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha sottolineato che l’esecutivo “farà ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022)di positivi da Covid in. “Non siamo lontani dai 300.000in un”, ha detto, davanti al Parlamento, ildella Salute, Olivier. Intanto all’Assemblea nazionale francese si è arenato il disegno di legge governativo per trasformare il pass sanitario in pass vaccinale, equivalente al super green pass italiano. La seduta è stata sospesa a mezzanotte dopo che l’opposizione è riuscita a imporre lo stop al dibattito battendo in un voto la maggioranza. La conferenza dei capigruppo deve decidere nel pomeriggio la ripresa dei lavori, che si prevede per la tarda serata, dopo un dibattito sulle violenze coniugali voluto dai deputati gollisti dei Republicains. Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha sottolineato che l’esecutivo “farà ...

