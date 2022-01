ATP Cup 2022, Germania-USA 2-1: si fa complicata la situazione nel Girone C (Di martedì 4 gennaio 2022) Si completa la sessione diurna della quarta giornata dell’ATP Cup 2022 di tennis: nel Girone C la Germania batte per 2-1 gli USA e va a complicare la situazione del raggruppamento che vedrà la vincente andare a sfidare in semifinale la prima classificata del Girone dell’Italia. Il confronto tra i numeri 2 è tra il teutonico Jan-Lennard Struff, 51 ATP, e l’americano John Isner, 24 al mondo: tiratissimo il primo parziale, che va al tedesco al tie break per 9-7, poi Isner conquista il secondo set per 6-4, infine è Struff a spuntarla nella partita decisiva per 7-5. A chiudere il confronto ci pensa il tedesco Alexander Zverev, 3 ATP, nel match tra i numeri 1, che regola con meno patemi lo statunitense Taylor Fritz, 23 al mondo, battendolo con il punteggio di 6-4 6-4. Il teutonico in entrambi i parziali ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Si completa la sessione diurna della quarta giornata dell’ATP Cupdi tennis: nelC labatte per 2-1 gli USA e va a complicare ladel raggruppamento che vedrà la vincente andare a sfidare in semifinale la prima classificata deldell’Italia. Il confronto tra i numeri 2 è tra il teutonico Jan-Lennard Struff, 51 ATP, e l’americano John Isner, 24 al mondo: tiratissimo il primo parziale, che va al tedesco al tie break per 9-7, poi Isner conquista il secondo set per 6-4, infine è Struff a spuntarla nella partita decisiva per 7-5. A chiudere il confronto ci pensa il tedesco Alexander Zverev, 3 ATP, nel match tra i numeri 1, che regola con meno patemi lo statunitense Taylor Fritz, 23 al mondo, battendolo con il punteggio di 6-4 6-4. Il teutonico in entrambi i parziali ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Agenzia_Italia : Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia - MasterblogBo : SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La risposta che serviva. L’Italtennis si mette alle spalle la sconfitta nel match… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Riscatto azzurri nell’Atp Cup, Italia-Francia 3-0 - - infoitsport : LIVE Berrettini-Humbert 6-4 7-6, Italia-Francia 2-0 ATP Cup in DIRETTA: si avvicina Nadal in classifica -