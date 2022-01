Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO VIA ACCIARELLA A NETTUNO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA VAL DI SOLE E VIA DELLE GRUGNOLE NEI DUE SENSI DI MARCIA AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA CARROCETO TRA VIA MAZZINI E VIA VERDI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE A CISTERNA DI LATINA RALLENTAMENTI IN VIA DELLA VITE, IN PROSSIMITA DELLA STATALE APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A VELLETRI PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ILARIA ALPI NELLE DUE DIREZIONI A SAN CESAREO RALLENTAMENTI IN VIA MAREMMANA TRA VIA RADICOFANI E VIA VEL POGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME ALL’ALTEZZA DI VIA CESURNI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral