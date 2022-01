Torre del Greco, bambino di 2 anni morto annegato: madre fermata per omicidio. «L'ha gettato in mare, pensava avesse un ritardo mentale» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dramma a Torre del Greco, a Napoli, poco dopo le 22.30 di domenica. Un bambino di due anni è morto annegato in mare all?altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dramma adel, a Napoli, poco dopo le 22.30 di domenica. Undi dueinall?altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia...

fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Agenzia_Ansa : La salma del bambino di due anni e mezzo morto annegato in località La Scala a Torre del Greco (Napoli) è stata pos… - ilgiornalelocal : LA TRAGEDIA DI TORRE DEL GRECO Bimbo annegato: mamma arrestata per omicidio volontario - vnewsita : #Bimbo di due anni morto #annegato in mare a #TorredelGreco