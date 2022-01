La gatta che ama Philip Roth e Dostoevskij (Di martedì 4 gennaio 2022) Io sono una da gatti, nel senso che, se vivessi con un animale, sceglierei un gatto e non un cane, un canarino, o un coniglio, per dire. I gatti però non li tengo, perché per occuparsi di qualcun altro, che non sia un figlio che prima o poi cresce e prima o poi se ne va di casa, ci vuole dello spirito di sacrificio e anche un po’ di dedizione, che io non ho essendo un po’ sgrusa, ovvero tirata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 gennaio 2022) Io sono una da gatti, nel senso che, se vivessi con un animale, sceglierei un gatto e non un cane, un canarino, o un coniglio, per dire. I gatti però non li tengo, perché per occuparsi di qualcun altro, che non sia un figlio che prima o poi cresce e prima o poi se ne va di casa, ci vuole dello spirito di sacrificio e anche un po’ di dedizione, che io non ho essendo un po’ sgrusa, ovvero tirata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

