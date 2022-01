Katia e Soleil, accordo sulle nomination: ecco contro chi si coalizzano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Katia Ricciarelli e Soleil Sorge decidono chi mandare al tele voto: “io voto lui, tu voti lei”. ecco l’accordo pre puntata Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si accordano su chi nominare questa sera durante la prima puntata del 2022. Le due gieffine sono pronte a silurare un uomo e una donna, ma potendo scegliere solo un concorrente, decidono di “dividersi” la nomination: “io stasera voto lui e Jessica” – dichiara Katia riferendosi a Gianmaria e alla Selassiè. “Peccato che possiamo votarne solo uno” – replica Soleil. A questo punto Katia decide per entrambe: “non importa! Io voto uno , chi l’altro e siamo apposto”. Dagli arbori del Grande Fratello, fin dalle sue prime edizioni Nip, le regole del programma sono sempre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)Ricciarelli eSorge decidono chi mandare al tele voto: “io voto lui, tu voti lei”.l’pre puntataRicciarelli eSorge si accordano su chi nominare questa sera durante la prima puntata del 2022. Le due gieffine sono pronte a silurare un uomo e una donna, ma potendo scegliere solo un concorrente, decidono di “dividersi” la: “io stasera voto lui e Jessica” – dichiarariferendosi a Gianmaria e alla Selassiè. “Peccato che possiamo votarne solo uno” – replica. A questo puntodecide per entrambe: “non importa! Io voto uno , chi l’altro e siamo apposto”. Dagli arbori del Grande Fratello, fin dalle sue prime edizioni Nip, le regole del programma sono sempre ...

