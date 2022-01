La Juve punta tutto su Icardi: la posizione del Psg è chiara (Di domenica 2 gennaio 2022) Mosse di mercato in casa Juventus che sembrano ruotare intorno al possibile addio di Morata sul quale si registra un forte interessamento del Barcellona. Tra i sostituti dello spagnolo vi è un’ex conoscenza del nostro campionato attualmente all’estero. Icardi PSG JuveSecondo SportMediaset la Juventus avrebbe decisamente puntato per riportare in Italia Mauro Icardi. L’attaccante classe 1993 della nazionale argentina, resta il primo nome per rinforzare l’attacco. il club francese sarebbe disponibile a trattarne la cessione, anche se solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La Juve, dal canto suo, ragionerebbe su un prestito con diritto di riscatto a fine stagione, e starebbe sperando in una presa di posizione netta di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Mosse di mercato in casantus che sembrano ruotare intorno al possibile addio di Morata sul quale si registra un forte interessamento del Barcellona. Tra i sostituti dello spagnolo vi è un’ex conoscenza del nostro campionato attualmente all’estero.PSGSecondo SportMediaset lantus avrebbe decisamenteto per riportare in Italia Mauro. L’attaccante classe 1993 della nazionale argentina, resta il primo nome per rinforzare l’attacco. il club francese sarebbe disponibile a trattarne la cessione, anche se solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La, dal canto suo, ragionerebbe su un prestito con diritto di riscatto a fine stagione, e starebbe sperando in una presa dinetta di ...

