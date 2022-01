Covid oggi Veneto, 3.816 contagi e 13 morti: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 3.816 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 13 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 544.602, i pazienti ricoverati sono 1.466: 1.264 nei reparti ordinari, 202 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 3.816 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 22022. Si registrano inoltre altri 13. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 544.602, i pazienti ricoverati sono 1.466: 1.264 nei reparti ordinari, 202 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

