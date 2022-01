Advertising

venti4ore : Befana a teatro con lo spettacolo “Imago” - Nazione_Pisa : Befana a teatro con lo spettacolo 'Imago' - GiornaleLORA : Roma: 6 gennaio al Teatro Petrolini Elisa Forte in “Miss Befana” di Giuseppe Brancato - bologna24ore_it : Befana solidale al teatro Duse di Bologna - ER_Notizie : Befana di solidarietà al Teatro Duse di Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Befana teatro

LA NAZIONE

Pisa, 2 gennaio 2021 - Giorno di! Arriva "Imago" di AntitestiCirco. Giovedì 6 gennaio alle 17 alla Città deldi Cascina la festa dellaverrà celebrata con uno spettacolo che coinvolgerà tutta la ...Salta invece il concerto jazz che era in programma il 5 gennaio a Valle Mosso in sala Biagi, oltre alla festa dellaa Mosso, e ovviamente anche ladei pompieri al'Giletti' di ...Pisa, 2 gennaio 2021 - Giorno di Befana a Teatro! Arriva "Imago" di Antitesti Teatro Circo. Giovedì 6 gennaio alle 17 alla Città del Teatro di Cascina la festa della Befana verrà celebrata con uno spe ...ANCONA - Un mese di gennaio ricco di appuntamenti per le famiglie anconetane e non solo, anzi, “Aperditad’occhio”. La rassegna di teatro per ragazzi del Teatro del ...