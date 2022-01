Milan, anche Ibrahimovic, Florenzi e Conti si sono allenati a Milanello (Di sabato 1 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Andrea Conti (in partenza) i giocatori del Milan che si sono allenati a Milanello nel giorno libero Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 gennaio 2022) Zlatan, Alessandroe Andrea(in partenza) i giocatori delche siello nel giorno libero

Advertising

SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - Gazzetta_it : È un Milan che spinge anche col marchio: 25 nuove partnership nell’ultimo anno e mezzo - DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Gall1ani : @Gatto83624036 @86_longo ? anche a milan sempre scarso - sparklylouis : RT @FraNasato: Brahim Diaz, Theo Hernandez e Tomori anche oggi a Milanello in campo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani #Mi… -