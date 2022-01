Covid oggi VdA, 383 contagi: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Nessun nuovo decesso e 383 contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 1 gennaio 2022, secondo i numeri Covid del bollettino. I positiviportano il totale delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 16.574. I positivi attuali sono 2.479 di cui 2.444 in isolamento domiciliare, 32 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.607 unità, +33 rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 111.003 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 360.737. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi in Val d’Aosta sono 488. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Nessun nuovo decesso e 383da coronavirus in Valle d’Aosta, 12022, secondo i numeridel. I positiviportano il totale delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 16.574. I positivi attuali sono 2.479 di cui 2.444 in isolamento domiciliare, 32 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.607 unità, +33 rispetto a ieri. Il totale dei casi fino adtestati è di 111.003 mentre i tamponi fino adeffettuati sono 360.737. I decessi di persone risultate positive alda inizio epidemia adin Val d’Aosta sono 488. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - chiaberger : via @NYTimes Oggi niente giornali in Italia. Ma vale la pena di leggere il New York Times, che ci fa cominciare l’a… - TV7Benevento : Covid oggi Abruzzo, 3.926 contagi: bollettino 1 gennaio... -