Barcellona, Dembele tra rinnovo e addio: lunedì l’incontro con l’agente (Di sabato 1 gennaio 2022) Dubbi e incertezze sul futuro di Ousmane Dembele, alle prese con il rinnovo di contratto con il Barcellona. Come riportato da AS, tutto si deciderà nella giornata di lunedì 3 gennaio, quando è in programma un incontro tra l’agente e i blaugrana. A fare la differenza sarà l’attitudine del procuratore del calciatore. Qualora non avanzerà pretese eccessive, le due parti si siederanno a negoziare. Nel caso in cui invece Dembele chiedesse la luna, allora non se ne farà nulla. A prescindere da ciò, il tecnico Xavi è piuttosto deluso dal comportamento del ragazzo per non aver mantenuto determinate promesse. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Dubbi e incertezze sul futuro di Ousmane, alle prese con ildi contratto con il. Come riportato da AS, tutto si deciderà nella giornata di3 gennaio, quando è in programma un incontro trae i blaugrana. A fare la differenza sarà l’attitudine del procuratore del calciatore. Qualora non avanzerà pretese eccessive, le due parti si siederanno a negoziare. Nel caso in cui invecechiedesse la luna, allora non se ne farà nulla. A prescindere da ciò, il tecnico Xavi è piuttosto deluso dal comportamento del ragazzo per non aver mantenuto determinate promesse. SportFace.

Advertising

_Morik92_ : Ho trovato riscontri su quanto scritto da As e Marca, il #Barcellona è realmente interessato a #Morata. A volerlo a… - sportface2016 : #Barcellona, #Dembele tra rinnovo e addio: lunedì l’incontro con l’agente - infoitsport : Barcellona, ultimo tentativo per Dembelé: incontro da dentro o fuori, può partire subito - pccpla : RT @calciomercatoit: ?? #Barcellona, #Xavi tra #Morata e #Haaland: 'Non sono nostri calciatori' - calciomercatoit : ?? #Barcellona, #Xavi tra #Morata e #Haaland: 'Non sono nostri calciatori' -