Catello Maresca | «Io giudice e | legittimamente | politico»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il magistrato, a capo dell’opposizione nel consiglio comunale di Napoli, a gennaio entra anche in una Corte d’appello. E a chi lo accusa di conflitti d’interesse e «porte girevoli», replica: «Guardiamo ai 160 colleghi con nomine in ministeri e commissioni...». Così fan tutti. Ma lui no, non può. Perché lo stigma di magistrato candidato col centrodestra evidentemente ha una soglia di punibilità più bassa del resto dei colleghi. E quindi il ritorno in servizio didiventa per la categoria un nuovo «affaire Dreyfus» che scomoda il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e il vicepresidente del Csm, David Ermini. Che promettono: mai più un caso del genere in magistratura. Dottor, che cosa ha combinato?«A metà gennaio riprenderò a indossare la toga come consigliere di Corte d’appello a Campobasso, e manterrò lo ...