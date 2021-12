Medici e infermieri bloccati a casa, ospedali a rischio paralisi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra positivi al Covid o in quarantena per un contatto, sono 25 mila quelli che non riescono a lavorare: «Non riusciamo più a garantire l’assistenza, servono nuove regole e screening costante» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra positivi al Covid o in quarantena per un contatto, sono 25 mila quelli che non riescono a lavorare: «Non riusciamo più a garantire l’assistenza, servono nuove regole e screening costante»

ladyonorato : Hanno lasciato a casa i medici e infermieri IMMUNI davvero, guariti e non inoculati, senza stipendio. Adesso che ha… - Quirinale : #Mattarella: Desidero, ancora una volta esprimere grande riconoscenza ai nostri #medici, agli #infermieri, a tutti… - MinisteroSalute : Da 43 anni il #SSN garantisce a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni sanitarie. Universalità, uguaglianza… - MarcoRCapelli : RT @65_virna: Tamponi rapidi non affidabili ma anche sì Quatantene per tutti ma anche no Tranquilli è tutto sotto controllo Mancano infer… - SanThom21 : @LaStampa Poi hanno lasciato a casa medici e infermieri perché no-vax. Della serie ci tiriamo la mazza sui co...oni -