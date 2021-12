Afghanistan, nel centro per la maternità di Emergency di sole donne: “700 parti al mese e cure gratuite. Nel Paese la sanità è al collasso” (Di martedì 28 dicembre 2021) “È fondamentale stare vicini agli afghani oggi che si sono sentiti abbandonati e traditi da quelle forze internazionali che hanno abbandonato il Paese”. Da 20 anni Emergency lavora in Afghanistan. I suoi ospedali sono sempre rimasti aperti anche nei momenti più difficili, come quest’estate. Ad Anaba nella valle del Panshir, il centro per la maternità è arrivato a fare oltre 700 parti al mese. “Sono numeri come quelli dell’ospedale Buzzi di Milano, tanto per fare un paragone”, spiega Manuela Valenti, referente pediatrica della divisione Medica del Field Operations Department che per anni ha lavorato nel Paese. “All’inizio ci dicevano che nessuna donna sarebbe venuta a partorire qui, ma è stata una scommessa vinta”. Lo staff del centro è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “È fondamentale stare vicini agli afghani oggi che si sono sentiti abbandonati e traditi da quelle forze internazionali che hanno abbandonato il”. Da 20 annilavora in. I suoi ospedali sono sempre rimasti aperti anche nei momenti più difficili, come quest’estate. Ad Anaba nella valle del Panshir, ilper laè arrivato a fare oltre 700al. “Sono numeri come quelli dell’ospedale Buzzi di Milano, tanto per fare un paragone”, spiega Manuela Valenti, referente pediatrica della divisione Medica del Field Operations Department che per anni ha lavorato nel. “All’inizio ci dicevano che nessuna donna sarebbe venuta a partorire qui, ma è stata una scommessa vinta”. Lo staff delè ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #22dicembre #Afghanistan enormi lapislazzuli incastonati nel deserto dorato della piana di Bamyan, quattro ore di a… - ilfattovideo : Afghanistan, nel centro per la maternità di Emergency di sole donne: “700 parti al mese e cure gratuite. Nel Paese… - LaPaola110 : RT @_Nico_Piro_: L'Occidente non si preoccupa degli afghani che muoiono di fame ma intorno alla c.d. resistenza monta una retorica eroica c… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Fuga dall'#Afghanistan. Atefa Ghafoory, giornalista e attivista per le donne, è riuscita a salvarsi. Ci racconta gli ultim… - jilcortez1 : RT @ilfoglio_it: Fuga dall'#Afghanistan. Atefa Ghafoory, giornalista e attivista per le donne, è riuscita a salvarsi. Ci racconta gli ultim… -