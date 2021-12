Trasporto merci, Mise: pronto il regolamento per lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO) (Di lunedì 27 dicembre 2021) ...Unico è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica approvato in via definita dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre e diventerà operativo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ... Leggi su finanza.lastampa (Di lunedì 27 dicembre 2021) ...è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica approvato in via definita dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre e diventerà operativo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ...

Advertising

ferpress : #Trasporto merci: pronto il regolamento per lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli - Mess_Marittimo : Favorirà l’intera filiera del trasporto delle merci, dai produttori agli autotrasportatori - mims_gov : Trasporto merci: pronto il regolamento per lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (#SUDOCO). Il Ministro… - SettimoAtomo : Consegnano anche a Roma ogni mercoledì. Finanzierò la ferrovia #Roma #AscoliPiceno per facilitare il trasporto. Sol… - corezzimau : @GufoItaliano @MarazitiMassimo @OGiannino infatti e secondo la tradizione Maria viaggiava sul ciuco che a quei tem… -