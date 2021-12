(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo una pausa di quattro anni, in un periodo particolarmente difficile per il settore dellatorna ad affiancare il grupponei suoi programmi di sviluppo futuri, ...

Advertising

fisco24_info : Ristorazione:Palladio Holding rientra in capitale Alajmo: Prim ingresso finanziaria era stato nel 2010 -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione Palladio

Agenzia ANSA

Dopo una pausa di quattro anni, in un periodo particolarmente difficile per il settore dellaHolding torna ad affiancare il gruppo Alajmo nei suoi programmi di sviluppo futuri, rientrando nel capitale del gruppo dellacon l'acquisto di azioni e obbligazioni....nel corso del 1500 da Giacomo Angaran (che aveva prima iniziato su progetto dell'attuale ... con apertura quotidiana al pubblico e la fornitura di servizi commerciali , conper la ...(ANSA) - PADOVA, 27 DIC - Dopo una pausa di quattro anni, in un periodo particolarmente difficile per il settore della ristorazione, Palladio Holding torna ad affiancare il gruppo Alajmo nei suoi prog ...La famiglia Alajmo e la Palladio Holding tornano a lavorare insieme. «Durante gli ultimi due anni, senza aiuti statali, abbiamo combattuto e ci siamo difesi, ci siamo ristrutturati e abbiamo realizzat ...