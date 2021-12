No vax incinta si contagia al 7° mese. Il neonato è positivo: nasce col cesareo. Sono entrambi gravi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quella che arriva da Carrara è una notizia drammatica, che purtroppo coinvolge una donna incinta al settimo mese e il suo piccolo. entrambi travolti dal Covid. Ed entrambi ricoverati in gravi condizioni in un ospedale toscano dove, a quanto apprende l’Adnkronos, sia madre che neonato, lottano tra la vita e la morte. La donna era al settimo mese di gravidanza e non si era vaccinata. Per questo, una volta arrivata nel nosocomio cittadino, i medici – riscontrata la gravità dell’infezione – hanno deciso di sottoporla a un parto con cesareo per salvare il suo bimbo. ora nato prematuro. E poi di ricoverare la mamma in terapia intensiva, dove la donna è continuamente monitorata e seguita. Mamma No vax si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quella che arriva da Carrara è una notizia drammatica, che purtroppo coinvolge una donnaal settimoe il suo piccolo.travolti dal Covid. Edricoverati incondizioni in un ospedale toscano dove, a quanto apprende l’Adnkronos, sia madre che, lottano tra la vita e la morte. La donna era al settimodidanza e non si era vaccinata. Per questo, una volta arrivata nel nosocomio cittadino, i medici – riscontrata latà dell’infezione – hanno deciso di sottoporla a un parto conper salvare il suo bimbo. ora nato prematuro. E poi di ricoverare la mamma in terapia intensiva, dove la donna è continuamente monitorata e seguita. Mamma No vax si ...

