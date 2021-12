F1 | Alonso | “Voglio competere con Mercedes e Red Bull | il tempo delle scuse è finito”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Fernandomette pressione ad Alpine. Decimo nella classifica di Formula 1 del 2021 e con un podio in Qatar a sette anni dall’ultimo, l’asturiano adesso vuole tornare aad altri livelli, come spiega a Auto Motor und Sport: “Il nuovo motore era assolutamente necessario. Ma qualcosa deve ancora uscire dall’aerodinamica. Altrimenti non potremo avvicinarci a chi domina. Nessuno sa cosa succederà e nessuno sa quale sia l’obiettivo. In un inverno normale avremmo detto che dovevamo trovare otto decimi. Ma non sappiamo quale sia il nuovo parametro di riferimento. Nessuno lo sa. C’è solo la speranza che basterà. Abbiamo le persone giuste e le risorse necessarie. Ora tocca a noi tirare fuori qualcosa da tutto questo. Il”. L’espertissimo spagnolo vuole ...

... battendo di un solo punto Lewis Hamilton e Fernandoche erano a pari merito. Intervistato ...dire, ho sempre detto che non avrei cambiato nulla di quello che ho fatto. Quindi la mia vita ...In conclusione,ha indicato i suoi obiettivi per la prossima stagione, non nascondendo la volontà di tornare al successo: ' Quello cheè vincere di nuovo , è la cosa che mi motiva di ...F1, le parole di Fernando Alonso: "Voglio competere con Mercedes e Red Bull, il tempo delle scuse è finito per Alpine" ...Dopo il rientro in F1 questa stagione, lo spagnolo guarda già al futuro con la speranza di poter tornare al successo nei prossimi anni ...