Covid, Nardella: "Prevedere il lockdown per chi non si vuole vaccinare" (Di lunedì 27 dicembre 2021) "In Toscana abbiamo ancora circa 360mila persone non vaccinate, in Italia il numero è amplissimo e penso che l'esperienza tedesca ci possa aiutare, ovvero Prevedere il lockdown per le persone che non ...

