Debora Pelamatti | moglie di Pezzali | «Ero vittima di un amore malato Max è stato la mia cura»

(Di domenica 26 dicembre 2021) Prima di sposare il cantautore la donna era intrappolata in una dipendenza affettiva: tradita, umiliata e picchiata, non riusciva a liberarsi. Ad aiutarla il rapporto con il suo amico

Advertising

Corriere : «Scopro che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: “Mi manchi, non vedo l’ora di fare l’amore come l’ulti… - Irhad11478612 : RT @Corriere: Debora Pelamatti: «Ero vittima di un amore malato. Mio marito Max Pezzali è stato la mi... - Master_pitch : RT @Corriere: Debora Pelamatti: «Ero vittima di un amore malato. Mio marito Max Pezzali è stato la mi... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Debora Pelamatti: «Ero vittima di un amore malato. Mio marito Max Pezzali è stato la mia cura» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Debora Pelamatti: «Ero vittima di un amore malato. Mio marito Max Pezzali è stato la mia cura» -

Ultime Notizie dalla rete : Debora Pelamatti

Corriere della Sera

, moglie di Max Pezzali, ha raccontato ai microfoni del quotidiano 'Domani' l'amore malato che lei ha vissuto in prima persona e sulla propria pelle prima di innamorarsi dell'ex ...Ad aiutarla il rapporto con il suo amico Max Pezzali e sua moglie,, prima di sposarsi (per lui sono le seconde nozze) sono stati a lungo amici. Amici - amici, di quelli a cui si ...Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali, ha parlato delle percosse e delle violenze subite dal suo ex: "Una sera mi sbatté la testa contro il wc..." ...Prima di sposare il cantautore la donna era intrappolata in una dipendenza affettiva: tradita, umiliata e picchiata, non riusciva a liberarsi. Ad aiutarla il rapporto con il suo amico ...