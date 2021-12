Ballando con le stelle, Vito Coppola esce allo scoperto su Arisa: “L’ho baciata” (Di domenica 26 dicembre 2021) Ballando con le stelle, Vito Coppola racconta quello che succede con la bella Arisa: ecco i dettagli e le curiosità Una delle coppie che ha conquistato il pubblico con la loro unione, bellezza e simpatia è la coppia che si aggiudicata la vittoria allo show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle ossia Arisa L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 26 dicembre 2021)con leracconta quello che succede con la bella: ecco i dettagli e le curiosità Una delle coppie che ha conquistato il pubblico con la loro unione, bellezza e simpatia è la coppia che si aggiudicata la vittoriashow condotto da Milly Carlucci,con leossiaL'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - MusicTvOfficial : Mara Venier conduce #DomenicaIn, in onda alle 14.00. Tra gli ospiti della puntata di Santo Stefano, @ilvolo,… - PGuagliumi : @Lawrence5688 @Luke108luke @Emm_Manzari @Ballando_Rai @PiazzapulitaLA7 Le parole hanno una loro forza e sono d'acco… -