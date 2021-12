Roma, Mourinho ha già stilato una lunga lista dei desideri (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio si avvicina e Mourinho sembra già avere le idee chiare sui rinforzi da portare nella sua Roma José Mourinho e la Roma non hanno chiuso la prima parte di campionato, prima della pausa per le festività natalizie, in crescendo come ci si attendeva. Dopo aver dimostrato le buone qualità della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio si avvicina esembra già avere le idee chiare sui rinforzi da portare nella suaJosée lanon hanno chiuso la prima parte di campionato, prima della pausa per le festività natalizie, in crescendo come ci si attendeva. Dopo aver dimostrato le buone qualità della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSamp ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #AtalantaRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - angelomangiante : Un anno esatto fa la Roma perse 4-1 a Bergamo. Un anno dopo vince strameritando 4-1. Segnale forte, fortissimo ch… - MomentiCalcio : #Roma, flop #Mourinho: i numeri dicono che… fin qui è stato fra i peggior allenatori della storia recente - cmdotcom : #Roma, all in su #Grillitsch: quella comunicazione che fa felice #Mourinho. Il Milan… -