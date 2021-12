Advertising

Ilè forte tecnicamente ma ha un'anima fragile. L'anno scorso pareggiammo contro il Verona e ... Quando abbiamo vinto c'erano Maradona, Alemao,, Giordano, Carnevale, cioè super campioni ma ...Sulle note di Bennato a, confusi tra i 400 presenti, c'erano anche loro, ma Paolo non aveva occhi che per. Salvatore, come suo padre. E non si sa chi fosse piu commosso. Del padre di ...ForzAzzurri.net Bagni: "Napoli depresso e senza cazzimma, impensabile andare avanti con i soli panchinari" News calcio Napoli ..."La partita contro lo Spezia è stata una sorpresa negativa, il Napoli è sembrato molto scarico sulle gambe con non tante idee. Il risultato di Milano doveva dare una spinta in più. Lo Spezia non ha cr ...