Andea Griminelli quando guadagna? Tutto sul famoso flautista

Leggi su chenews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Andreaquanto? Ilè uno dei musicisti italiani più apprezzati nel mondo: ecco cosa sappiamo. (foto Instagram)Andreaquanto? Si tratta di uno dei musicisti italiano più noti e apprezzati al mondo: ecco cosa si sa di lui. Un vero e proprio orgoglio per la musica italiana, ilsi esibirà stasera nella serata di Canale 5 organizzata per la vigilia di Natale. Si tratta del Concerto di Natale 2021 che è avvenuto, in realtà, il 16 dicembre presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. L’evento, anche se registrato, riporta un’atmosfera natalizia incredibile e sul palco si alterneranno grandissimi ospiti. Fra di loro c’è ancheoltre a Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, ...