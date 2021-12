Terza dose, Oms attacca: “Così pandemia non finisce” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “È probabile che i programmi con le dosi booster generalizzate prolunghino la pandemia invece di porre fine” alla diffusione del covid. Con queste parole il il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea come le campagne incentrate sulla Terza dose di vaccino covid rischino di produrre risultati opposti a quelli sperati. Molti paesi somministrano la Terza dose. Qualcuno, come Israele, pensa già alla quarta dose. Dove però i vaccini non arrivano, il virus circola e può mutare, fino a produrre nuove varianti come Omicron “È importante ricordare che la stragrande maggioranza dei ricoveri e dei decessi riguarda persone non vaccinate, non persone prive della dose booster. E dobbiamo essere molto chiari sul fatto che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) “È probabile che i programmi con le dosi booster generalizzate prolunghino lainvece di porre fine” alla diffusione del covid. Con queste parole il il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea come le campagne incentrate sulladi vaccino covid rischino di produrre risultati opposti a quelli sperati. Molti paesi somministrano la. Qualcuno, come Israele, pensa già alla quarta. Dove però i vaccini non arrivano, il virus circola e può mutare, fino a produrre nuove varianti come Omicron “È importante ricordare che la stragrande maggioranza dei ricoveri e dei decessi riguarda persone non vaccinate, non persone prive dellabooster. E dobbiamo essere molto chiari sul fatto che ...

