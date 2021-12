Il colpo di fulmine beauty: Chanel N°5 in versione palette occhi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il profumo icona ispira Les 4 Ombres in edizione limitata. I colori e i codici estetici sono quelli di N°5: ecco come abbinarli per un effetto essenziale o più opulento Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il profumo icona ispira Les 4 Ombres in edizione limitata. I colori e i codici estetici sono quelli di N°5: ecco come abbinarli per un effetto essenziale o più opulento

Advertising

Skelter_65 : RT @rumba_magica: Stop alle telefonate ???? #André e la sua famiglia si sono trovati ? Grazie a voi per averlo permesso e a chi ha ceduto al… - enricamaurizia : RT @rumba_magica: Stop alle telefonate ???? #André e la sua famiglia si sono trovati ? Grazie a voi per averlo permesso e a chi ha ceduto al… - angelmel80 : @aveskin Se lo aveva detto già c’erano mille video perché oggi ha detto che è un mese ha conosciuto uno e ha avuto… - ggguore : Le affinità si percepiscono in modo immediato. Tre mesi della gelida Sophie spazzati via da una serata di chiacchie… - maurofabiolino : RT @rumba_magica: Stop alle telefonate ???? #André e la sua famiglia si sono trovati ? Grazie a voi per averlo permesso e a chi ha ceduto al… -