Dayane Mello | la verità sulle molestie

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)dopo un lungo silenzio ha deciso d’intervenire e fare chiarezza su ciò che le è accaduto durante il reality “A Fazenda”. La modella brasiliana a sorpresa ha smentito categoricamente di aver subito delleda parte di Nego do Borel. L’esperienza della bellanel reality brasiliano “A Fazenda” ha fatto molto discutere. Una volta tornata in Italia la modella ha dovuto fare i conti con il polverone mediatico che si era creato in seguito al comportamento di Nego do Borel. In tantissimi infatti hanno accusato l’uomo di aver approfittato di, mentre lei era incosciente, scatenando un vero e proprio caso mediatico. A quanto pare lanon ha per nulla gradito ciò che è stato fatto “per lei” e dopo un lungo silenzio ha deciso ...

Advertising

SiteCifras : ???? 'Mia nonna diceva sempre: se sai che lancerai tutto in aria e riuscirai a tenere tutto fermo senza far cadere nu… - MariaDo13836596 : RT @Lokomotjv: ?? Bom dia ENIGMATICA Dayane Cristina Mello??@daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneMello #Dayanelovers DAY Gocci… - Lokomotjv : ?? Bom dia ENIGMATICA Dayane Cristina Mello??@daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneMello #Dayanelovers… - fearlessfrvn : Dayane Mello ha smentito lo stupro/le molestie subite alla Fazenda... ma le immagini parlano chiaramente, ho paura… - VelvetMagIta : La Fazenda, Dayane Mello “caso stupro”: visionati i video con la psicologa [FOTO] #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Tornata a casaha avuto modo di riprendere la storia delle molestie subite mentre era nella fattoria del reality ' La Fazenda '. E la showgirl brasiliana ha voluto farlo per scagionare il rapper Nego Do ...Con un lungo post sui social,fa chiarezza su quanto avvenuto ne La Fazenda, dove la modella sarebbe stata violentata dal concorrente Nego Do Borel.ha appreso, una volta tornata in Italia, del motivo per ...Dayane Mello è ormai fuori da La Fazenda e ha finalmente parlato di quanto successo con Nego Do Borel. Leggi le sue parole all'interno!Con un lungo post sui social, Dayane Mello fa chiarezza su quanto avvenuto ne La Fazenda, dove la modella sarebbe stata violentata dal concorrente Nego Do Borel ...