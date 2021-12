Ad Amici aveva conquistato tutti: ecco comè e cosa fa oggi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ stata una delle allieve più brave e amate della scuola di Amici: a distanza di anni, ecco cosa fa e com’è diventata. Bellissima, talentuosa e con un sorriso con cui riusciva a scaldare anche i cuori più freddi. Tutto questo era Lidia Cocciolo, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi che, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ stata una delle allieve più brave e amate della scuola di: a distanza di anni,fa e com’è diventata. Bellissima, talentuosa e con un sorriso con cui riusciva a scaldare anche i cuori più freddi. Tutto questo era Lidia Cocciolo, ex allieva della scuola didi Maria De Filippi che, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

segnodiluna : @safficaesaurita ahahahaha ok, allora non aveva sicuramente bisogno di amici - Soleeesmeralda : @ericabrogii Il mio migliore amico due anni fa che aveva chiuso l'amicizia dicendo che ero una bambina e non trovav… - giorgiagaf1 : RT @nah96nah: Amici #prelemi domani tutti in ginocchio sui ceci perché ci siamo fatti due ore di sane risate, sdrammatizzando un accaduto s… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @fadullo602: @ANNAMAMARIABIA1 @MaurilioVitto Il giorno in cui sarà giunto uno dei segni del tuo Signore, all’anima non servirà a nulla l… - 2Prelemi : RT @nah96nah: Amici #prelemi domani tutti in ginocchio sui ceci perché ci siamo fatti due ore di sane risate, sdrammatizzando un accaduto s… -