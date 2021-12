Scuola, la grande fuga dalle classi per salvare il Natale. I presidi: «I contagi aumentano» (Di martedì 21 dicembre 2021) «La situazione generale delle scuole sta peggiorando. L’ultimo dato è quello delle 10mila classi in dad su 400mila ma negli ultimi giorni crediamo sia aumentato». A dirlo è il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, preoccupato per la situazione contagi da Covid-19 negli istituti del Paese. «Bisogna dire che siamo ancora lontani dai numeri dell’anno scorso ma la curva è in aumento e la speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante». Una delle ipotesi per arginare la quarta ondata anche nelle scuole e tra i più piccoli è quella di un Green pass obbligatorio anche per gli studenti: «Un’idea corretta», commenta Giannelli, «ma vedo grosse difficoltà soprattutto sulla tempistica. Se noi diciamo da un giorno all’altro che diversi milioni di bambini-ragazzi devono vaccinarsi, in quanto tempo devono ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) «La situazione generale delle scuole sta peggiorando. L’ultimo dato è quello delle 10milain dad su 400mila ma negli ultimi giorni crediamo sia aumentato». A dirlo è il presidente dell’Associazione nazionaleAntonello Giannelli, preoccupato per la situazioneda Covid-19 negli istituti del Paese. «Bisogna dire che siamo ancora lontani dai numeri dell’anno scorso ma la curva è in aumento e la speranza è che si riesca a fermare questa nuova variante». Una delle ipotesi per arginare la quarta ondata anche nelle scuole e tra i più piccoli è quella di un Green pass obbligatorio anche per gli studenti: «Un’idea corretta», commenta Giannelli, «ma vedo grosse difficoltà soprattutto sulla tempistica. Se noi diciamo da un giorno all’altro che diversi milioni di bambini-ragazzi devono vaccinarsi, in quanto tempo devono ...

