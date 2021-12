Novavax, ok Ema a vaccino proteico: come funziona (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ un vaccino proteico, diverso da quelli anti-Covid già autorizzati in Ue. E c’era chi lo stava aspettando con ansia. Per esempio diverse persone riluttanti a cedere all’iniezione scudo sostengono che accetterebbero questo vaccino. Ora Novavax incassa il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema per il suo vaccino che si somministrerà “tramite due iniezioni, di solito nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane” l’una dall’altra, spiega l’ente regolatorio Ue. Gli ‘ingredienti’ di Nuvaxovid* (questo il nome dell’imminente new entry nelle campagne vaccinali d’Europa) sono una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike che si trova sulla superficie del virus, e un ‘adiuvante’, una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ un, diverso da quelli anti-Covid già autorizzati in Ue. E c’era chi lo stava aspettando con ansia. Per esempio diverse persone riluttanti a cedere all’iniezione scudo sostengono che accetterebbero questo. Oraincassa il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema per il suoche si somministrerà “tramite due iniezioni, di solito nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane” l’una dall’altra, spiega l’ente regolatorio Ue. Gli ‘ingredienti’ di Nuvaxovid* (questo il nome dell’imminente new entry nelle campagne vaccinali d’Europa) sono una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike che si trova sulla superficie del virus, e un ‘adiuvante’, una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al ...

