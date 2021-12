Inquinamento, l’Italia si allontana dagli obiettivi di riduzione di Co2. Forte incremento delle emissioni nel 3o trimeste 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) l’Italia sia allontana dagli obiettivi della decarbonizzazione. E’ quanto emerge dall’ultima analisi dell’Enea che evidenzia un netto peggioramento dell’indice Ispred (-35% rispetto al terzo trimestre 2020 e – 11% rispetto a luglio-settembre 2021 ). L’indice elaborato dall’Enea misura l’andamento della transizione energetica nel nostro Paese sulla base di sicurezza del sistema, prezzi dell’energia e, appunto, decarbonizzazione. “L’andamento molto negativo del nostro indice è legato principalmente all’incremento delle emissioni per il maggior utilizzo di fonti fossili soprattutto nei trasporti e negli edifici e mette in luce l’allontanamento dell’Italia dalla traiettoria di decarbonizzazione e dai nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021)siadella decarbonizzazione. E’ quanto emerge dall’ultima analisi dell’Enea che evidenzia un netto peggioramento dell’indice Ispred (-35% rispetto al terzo trimestre 2020 e – 11% rispetto a luglio-settembre). L’indice elaborato dall’Enea misura l’andamento della transizione energetica nel nostro Paese sulla base di sicurezza del sistema, prezzi dell’energia e, appunto, decarbonizzazione. “L’andamento molto negativo del nostro indice è legato principalmente all’per il maggior utilizzo di fonti fossili soprattutto nei trasporti e negli edifici e mette in luce l’mento deldalla traiettoria di decarbonizzazione e dai nuovi ...

