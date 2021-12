Arisa e la lettera scritta per lei da Vito Coppola

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La vincitrice dell'edizione 2021 di Ballando con le Stelle ha ricevuto una dedica romantica dal suo maestro di danza. «Da oggi c'è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne»

In occasione della finale di Ballando con le Stelle 2021, il ballerino Vito Coppola ha scritto unaintensa ad. La cantante, in un video trasmesso poco prima dello spettacolo, ha parlato ...... ma senza dubbio, vincitrice dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle" (la finale ha ... Lui le ha scritto una, c'è stato un bacio rubato durante una performance... Possiamo ...Un bacio rubato a fine esibizione e sguardi intensi pieni di passione. E' il romantico fermo immagine della finale di Ballando con le stelle che resta scolpito nella mente dei fan di Arisa e Vito Copp ...Puntata finale dello show di Rai1: trionfa Arisa in coppia con Vito Coppola. Seconda Bianca Gascoigne, terzi Morgan e Sabrina Salerno ...