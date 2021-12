LIVE Biathlon, Mass Start uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: comincia la gara! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 A fianco di Samuelsson c’è Johannes Boe: andatura che continua ad essere letargica, nessuno vuole fare la differenza. 14.48 Il ritmo davanti lo fa Samuelsson: ancora sono tutti in gruppo come sovente accade. 14.47 Bormolini sfila subito indietro, Hofer invece prova subito a portarsi più avanti. SI PARTE A LE Grand-Bornand! BUONA GARA A TUTTI! 14.43 Buone le percentuali al tiro per gli italiani: 87,5% per Bormolini e oltre l’86% per Hofer. Entrambi stanno sparando in maniera ottima sia a terra che in piedi. 14.41 Non ha centrato invece il pass per la partenza in linea Tommaso Giacomel che ha pagato una brutta sprint venerdì in cui ha commesso cinque errori al tiro. 14.39 Due gli italiani presenti: Lukas Hofer si è qualificato tramite classifica di Coppa del Mondo essendo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 A fianco di Samuelsson c’è Johannes Boe: andatura che continua ad essere letargica, nessuno vuole fare la differenza. 14.48 Il ritmo davanti lo fa Samuelsson: ancora sono tutti in gruppo come sovente accade. 14.47 Bormolini sfila subito indietro, Hofer invece prova subito a portarsi più avanti. SI PARTE A LE! BUONA GARA A TUTTI! 14.43 Buone le percentuali al tiro per gli italiani: 87,5% per Bormolini e oltre l’86% per Hofer. Entrambi stanno sparando in maniera ottima sia a terra che in piedi. 14.41 Non ha centrato invece il pass per la partenza in linea Tommaso Giacomel che ha pagato una brutta sprint venerdì in cui ha commesso cinque errori al tiro. 14.39 Due gli italiani presenti: Lukas Hofer si è qualificato tramite classifica di Coppa del Mondo essendo ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: tutti contro tutti nella Mass Start maschile, Hofer e Bormolini ci provano #biathlon @AleBergomi… - neveitalia : LIVE da Le Grand Bornand: tutti contro tutti nella Mass Start maschile, Hofer e Bormolini ci provano #biathlon… - Annecy_Live : RT @Eurosport_IT: Doppietta per Elvira Oeberg in Francia ?????? #EurosportBIATHLON | #IBU - Annecy_Live : RT @GeorgeSpalluto: Miglior risultato stagionale per Wierer, 4^ nella mass start di Annecy. Peccato per l'unico errore compiuto da 'Doro' n… - zazoomblog : LIVE – Biathlon mass start femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #start… -