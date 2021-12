Covid oggi Lazio, obbligo mascherina: arriva ordinanza (Di domenica 19 dicembre 2021) mascherina all’aperto nel Lazio, in arrivo l’ordinanza del governatore Nicola Zingaretti. “Alcuni piccoli consigli che tramuteremo in vademecum nei prossimi giorni: mantenere la mascherina all’aperto, prossimamente ci sarà un’ordinanza di Zingaretti che andrà a rafforzare ciò che già Comuni hanno messo in atto soprattutto in aree affollate dello shopping”, annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. L’assessore invita alla “cautela per festeggiamenti con alcuni accorgimenti, creare sempre delle bolle negative tra soggetti, famigliari, ospiti che siano vaccinati o abbiano fatto un tampone nelle ultime 48 ore, arieggiare i locali e lavaggio delle mani”. “oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importante, le prime 10mila somministrazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021)all’aperto nel, in arrivo l’del governatore Nicola Zingaretti. “Alcuni piccoli consigli che tramuteremo in vademecum nei prossimi giorni: mantenere laall’aperto, prossimamente ci sarà un’di Zingaretti che andrà a rafforzare ciò che già Comuni hanno messo in atto soprattutto in aree affollate dello shopping”, annuncia l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato. L’assessore invita alla “cautela per festeggiamenti con alcuni accorgimenti, creare sempre delle bolle negative tra soggetti, famigliari, ospiti che siano vaccinati o abbiano fatto un tampone nelle ultime 48 ore, arieggiare i locali e lavaggio delle mani”. “abbiamo raggiunto un obiettivo importante, le prime 10mila somministrazioni ...

