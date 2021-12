Milan-Napoli, Pioli recupera un big per il match di domani (Di sabato 18 dicembre 2021) Milan-Napoli entra nel vivo. Il match più sentito della 19° giornata di Serie A si giocherà domani sera alle ore 20:45 e dirà tanto sulla lotta scudetto. Il Napoli non deve perdere per non staccarsi dalle prime tre in classifica, il Milan deve vincere per non perdere la scia dell’Inter. Ma questa gara sarà anche il match degli infortunati: da ambo le parti, sono tantissimi i giocatori che non potranno prendere parte al match. Ma questa volta Pioli può sorridere: un suo big sarà disponibile. Theo Hernandez Milan Napoli Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a Olivier Giroud, che ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo, ci sarà anche Theo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021)entra nel vivo. Ilpiù sentito della 19° giornata di Serie A si giocheràsera alle ore 20:45 e dirà tanto sulla lotta scudetto. Ilnon deve perdere per non staccarsi dalle prime tre in classifica, ildeve vincere per non perdere la scia dell’Inter. Ma questa gara sarà anche ildegli infortunati: da ambo le parti, sono tantissimi i giocatori che non potranno prendere parte al. Ma questa voltapuò sorridere: un suo big sarà disponibile. Theo HernandezInfatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a Olivier Giroud, che ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo, ci sarà anche Theo ...

