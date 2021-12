Graziano Mesina, arrestato uno dei latitanti più pericolosi d’Italia (Di sabato 18 dicembre 2021) «Grazianeddu», il più famoso esponente del banditismo sardo, è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros. Era latitante dal 2020 Leggi su corriere (Di sabato 18 dicembre 2021) «Grazianeddu», il più famoso esponente del banditismo sardo, è stato rintracciato enel corso della notte dai carabinieri del Ros. Era latitante dal 2020

Dalla Barbagia alla provincia lombarda, le fughe di "Grazianeddu" Mesina Si chiama Graziano Mesina e per tutti è la primula rossa del Supramonte, alle spalle ha diversi anni di carcere e molti altri ne farà. Il "Robin Hood" di Orgosolo A Orgosolo in Barbagia è una specie ...

