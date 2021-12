Covid, corrono i contagi a New York: 21 mila in un giorno (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella Grande mela, le Rockettes hanno interrotto la stagione di spettacoli e numerose esibizioni di Broadway sono state annullate a causa di focolai tra i membri del cast. In Gran Bretagna la metà degli adulti ha ricevuto la terza dose Leggi su rainews (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella Grande mela, le Rockettes hanno interrotto la stagione di spettacoli e numerose esibizioni di Broadway sono state annullate a causa di focolai tra i membri del cast. In Gran Bretagna la metà degli adulti ha ricevuto la terza dose

