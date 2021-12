Liceo Seneca di Roma in rivolta, Città Metropolitana: “Pronta ad ascoltare e intervenire” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – La protesta degli studenti del Liceo Seneca non è rimasta inascoltata. La Città Metropolitana di Roma, all’indomani della manifestazione degli alunni che per tre giorni hanno stazionato fuori alla sede principale dell’Istituto scolastico, in via Francesco Albergotti, per rappresentare i vari disagi che si registrano all’interno della scuola (leggi qui), ha fatto sapere che “è disponibile ad ascoltare e a valutare le richieste degli studenti che in questi giorni sono mobilitati”. L’Ente metropolitano, che per altro eleggerà il nuovo consiglio questa settimana, ha fatto sapere che “analizzerà le criticità e le proposte degli studenti ed in particolare per le questioni che riguardano l’edilizia scolastica. La sinergia tra gli Enti coinvolti, Comuni, Municipi e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– La protesta degli studenti delnon è rimasta inascoltata. Ladi, all’indomani della manifestazione degli alunni che per tre giorni hanno stazionato fuori alla sede principale dell’Istituto scolastico, in via Francesco Albergotti, per rappresentare i vari disagi che si registrano all’interno della scuola (leggi qui), ha fatto sapere che “è disponibile ade a valutare le richieste degli studenti che in questi giorni sono mobilitati”. L’Ente metropolitano, che per altro eleggerà il nuovo consiglio questa settimana, ha fatto sapere che “analizzerà le criticità e le proposte degli studenti ed in particolare per le questioni che riguardano l’edilizia scolastica. La sinergia tra gli Enti coinvolti, Comuni, Municipi e ...

