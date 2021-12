Cessione a gennaio, il Napoli offre un ‘tesoretto’ alla Juventus (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus potrebbe veder partire l’esubero con destinazione in Serie A: affare possibile, piccolo tesoretto per i bianconeri Cedere per comprare. La Juventus, come quasi tutti i club d’Europa, ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 18 dicembre 2021) Lapotrebbe veder partire l’esubero con destinazione in Serie A: affare possibile, piccolo tesoretto per i bianconeri Cedere per comprare. La, come quasi tutti i club d’Europa, ha… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Ma… - _Morik92_ : Su #Icardi, fonti vicino al #PSG negano - al momento - trattative concrete per una sua cessione a gennaio. #Juve in… - evedidannattene : @nuttorius @mariottismo @Acerbi_Fra Io dico che uno come acerbi lo rimpiangeremo presto. Peccato che è finita a mer… - boonaboorra : #Acerbi sono quasi due anni che difensivamente è ridicolo. Se poi consideriamo le (reiterate) dichiarazioni idiote,… - Nick_cannonier : E pensate che a dicembre/gennaio si parlava anche di una sua possibile cessione. Menomale che lo han tenuto -