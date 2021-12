Calcio | Lazio travolge il Genoa 3-1 e raggiunge Juve e Roma

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Vittoria dellacontro ilche permette ai biancocelesti dire in classifica, con 28 punti, lae lantus. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha battuto 3 a 1 ilgrazie ai gol di Pedro al 36esimo minuto del primo temo, di Acerbi al 75esimo e di Zaccagni al 81esimo minuto. Inutile il gol di Melegoni all’86esimo per i rossoblù. L'articolo proviene da Italia Sera.

Al 75' il raddoppio della Lazio: d'angolo battuto da Luis Alberto, colpo di testa vincente di Acerbi. Zaccagni, innescato ancora da Luis Alberto, cala il tris all'81'. Cinque minuti dopo, il Genoa segna con Melegoni. La Lazio controlla senza patemi e i rossoblu non vanno oltre una conclusione centrale di Pandev, ci pensa Acerbi di testa a chiudere i conti al 75′ sugli sviluppi di calcio d'angolo.