Mattarella da Papa Francesco per l'ultima visita da Capo di Stato (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Vaticano un incontro cordiale ma dai forti contenuti quello tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di congedo al termine del settennato trascorso al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Vaticano un incontro cordiale ma dai forti contenuti quello trae il Presidente della Repubblica Sergio, indi congedo al termine del settennato trascorso al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da Papa Francesco pe… - rtl1025 : ?? Sergio #Mattarella ha nominato #MattiaPiccoli, 12 anni, Alfiere della Repubblica per il sostegno fornito al padr… - oss_romano : #16dicembre Il Presidente della Repubblica #Mattarella dal #Papa. 'Cosa pensate voi - chiede Francesco ai nipoti d… - EwtnItalia : Visita di congedo in Vaticano del Presidente della Repubblica il cui mandato scade tra poco meno di due mesi . . .… - MaudadoH : RT @Corriere: Mattarella e la visita di congedo dal Papa: colloquio di 45 minuti -