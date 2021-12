Manolas: “Nessuno come l’Olympiacos, ecco perchè sono tornato” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostas Manolas è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympiacos. Per il difensore greco si tratta di un ritorno a casa dopo aver disputato due stagioni dal 2012 al 2014 in maglia biancorossa, totalizzando 74 presenze e siglando 6 gol. Il buon esito dell’operazione che riportato Manolas in patria è dovuto soprattutto alla volontà del giocatore che è stata determinante. In seguito alla presentazione con la nuova squadra, Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Olympiacos TV. Manolas Olympiacos ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Dal primo momento in cui giocato con questa maglia, ho provato un’emozione che non ho mai provato con nessun’altra maglia. Quello che mi ha fatto tornare è che non vedo l’ora di cantare a Karaiskaki con un sacco ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostasè ufficialmente un nuovo giocatore del. Per il difensore greco si tratta di un ritorno a casa dopo aver disputato due stagioni dal 2012 al 2014 in maglia biancorossa, totalizzando 74 presenze e siglando 6 gol. Il buon esito dell’operazione che riportatoin patria è dovuto soprattutto alla volontà del giocatore che è stata determinante. In seguito alla presentazione con la nuova squadra,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Olympiacos TV.Olympiacosquanto evidenziato dalla nostra redazione: “Dal primo momento in cui giocato con questa maglia, ho provato un’emozione che non ho mai provato con nessun’altra maglia. Quello che mi ha fatto tornare è che non vedo l’ora di cantare a Karaiskaki con un sacco ...

