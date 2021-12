Curling: l’Italia maschile vince ancora e ipoteca il passaggio del turno. Doppia possibilità per Pechino 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Italia forza quattro. La Nazionale maschile di Curling ha trovato la sesta vittoria al Torneo Preolimpico di scena in questi giorni a Leeuwarden (Paesi Bassi), sconfiggendo per 9-4 la corazzata nipponica, guadagnandosi quindi il passaggio del turno matematico con l’attuale secondo posto nella classifica generale che, ricordiamo, consente la possibilità di disputare ben due playoff per cercare di staccare il pass per Pechino 2022. Joel Retornaz e compagni hanno confermato il loro ottimo stato di forma, mostrando calma e sangue freddo dove serviva e sfoggiando i migliori colpi nei momenti giusti. Dopo un inizio contrassegnato da uno reciproco scambio di favori, con il Giappone che va a punto nel primo e terzo end, pareggiando quindi le due unità sigillate dagli azzurri ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Italia forza quattro. La Nazionalediha trovato la sesta vittoria al Torneo Preolimpico di scena in questi giorni a Leeuwarden (Paesi Bassi), sconfiggendo per 9-4 la corazzata nipponica, guadagnandosi quindi ildelmatematico con l’attuale secondo posto nella classifica generale che, ricordiamo, consente ladi disputare ben due playoff per cercare di staccare il pass per. Joel Retornaz e compagni hanno confermato il loro ottimo stato di forma, mostrando calma e sangue freddo dove serviva e sfoggiando i migliori colpi nei momenti giusti. Dopo un inizio contrassegnato da uno reciproco scambio di favori, con il Giappone che va a punto nel primo e terzo end, pareggiando quindi le due unità sigillate dagli azzurri ...

